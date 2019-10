Agente penitenziario uccide la famiglia, parla il fidanzato della figlia: «Nulla faceva pensare ad un avvenimento del genere»

Lunedì 14 Ottobre 2019, 15:20

, assistente capo della polizia penitenziaria, la notte dell'scorso ha ucciso la moglie Teresa e le figlie, rispettivamente di 18 e 12 anni, si è poi suicidato sparandosi un colpo alla gola. La strage di Orta Nova, paese in provincia di, ha visto come unico superstite il figlio Antonio che si trovava in quei giorni a Ravenna.«Non c'era niente che faceva presagire questi problemi, era una famiglia normale», racconta ai microfoni di. Il ragazzo, visibilmente provato, si lascia andare ai ricordi: «Valentina era sempre felice quando arrivava a scuola ma anche quando stava a casa, era una bravissima persona. Sempre felice, si metteva a cantare e a ballare».«L'ho vista giovedì, dovevamo rivederci sabato», aggiunge per poi soffermarsi ancora su quanto accaduto: «Non so se c'erano problemi a casa, ma non si può arrivare fino a questo punto.»La trasmissione condotta dasi è occupata del caso nel corso della puntata in onda oggi, 14 ottobre 2019. Del folle gesto dell’uomo non si conoscono le motivazioni, i carabinieri continuano ad indagare sull’assassino suicida. Le indagini si stanno concentrando sulla vita professionale dell'assistente capo della polizia penitenziaria, i militari vogliono verificare seabbia vissuto, nell'ultimo periodo, forme di disagio o stress lavorativo.