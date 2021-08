Affonda la barca "Ca' Moro' " a Livorno: era gestita da lavoratori con sindrome di down

È affondata nel pomeriggio a Livorno la "Ca' Moro' " la barca-ristorante gestita da lavoratori con sindrome di down.

Leggi anche - Fulmine colpisce lo smartphone mentre è al telefono: uomo folgorato

Attiva da anni come progetto di reinserimento sociale per le persone disabili, l'imbarcazione, ormeggiata in Darsena Vecchia davanti al monumento dei Quattro amori, ha iniziato a imbarcare acqua per una falla e neanche l'intervento di vigili del fuoco e guardia costiera ha permesso di evitarne l'affondamento.

La struttura, gestita dalla cooperativa Parco del Mulino e dall'Associazione italiana persone Down-Livorno, ora è semisommersa. Sono state le persone che erano a bordo a dare l'allarme accorgendosi che il 'social bateau' imbarcava acqua.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA