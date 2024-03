Aereo ultraleggero precipita in fase di decollo: morti due 60enni, non è riuscito a prendere quota

di Redazione web

Precipita aereo ultraleggero, due morti. La tragedia si è consumata oggi nel primo pomeriggio in zona Vejano, nel Viterbese, intorno alle ore 15. Le vittime sarebbero un uomo di 60 anni e uno di 61.

L'incidente a Vejano

Da una primissima ricorsturione, sembra che l'aereo di piccole dimensioni abbia avuto problemi in fase di decollo. L'ultraleggero non è riuscito a prendere quota e si è schiantato al suolo. Il luogo dell'impatto è una zona impervia, che è stato possibile raggiungere solo con l'elicottero del 118.

Il dolore del sindaco

«Una tragedia - commenta la sindaca di Vejano, Teresa Pasquali -.

Il precedente

Un aereo ultraleggero era precipitato, nel tardo pomeriggio del 18 luglio 2010, nei pressi dell'aviosuperficie di Vejano, in provincia di Viterbo. I due componenti dell'equipaggio erano morti. In quel caso di trattava del 65enne odontoiatra Tonino Patriarca e del 55enne Stefano Fuda, ex maresciallo dell'Aeronautica. Entrambe le vittime risiedevano a Roma nel quartiere Prenestino.

