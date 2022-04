Terrore dopo il decollo: mini-aereo si schianta su un vigneto

Attimi di paura ieri, sabato 23 aprile, a Farra di Soligo (Treviso). Un ultraleggero biposto, con a bordo due bolzanini, in fase di decollo all’aviosuperficie “Guerrino Cesca” di via Monchera ha urtato un vigneto ed è precipitato. Le cause dello scontro sono tuttora al vaglio dei Carabinieri di Col San Martino giunti sul posto, ma secondo le prime ricostruzioni l'uomo che si trovava ai comandi avrebbe avuto dei problemi durante la fase di decollo. Incolumi il pilota, un 64enne, e il passeggero, un 48enne.

A causa dell’impatto, il velivolo ha subìto dei danni alla parte anteriore ed è stato trasportato in un capannone poco lontano dalla zona dell’atterraggio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Aprile 2022, 18:41

