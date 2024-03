Accoltellato e ucciso un 50enne al culmine di una lite familiare nell'Astigiano

di Redazione web

Dramma in Piemonte. Un uomo, di circa 50 anni, è morto dopo essere stato accoltellato, a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, in via San Giovanni, sarebbe stato ucciso al culmine di una lite in famiglia.

La vittima è – secondo quanto hanno comunicato i militari – un extracomunitario. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Nizza Monferrato, Canelli e Asti, sul luogo del delitto è intervenuto il pm della procura di Alessandria.

I militari stanno ascoltando i familiari che erano in casa al momento dell’omicidio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 21:22

