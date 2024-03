Firenze, 59enne uccide la madre. L'uomo si era barricato in casa

Tragedia in famiglia Firenze nella serata di venerdì 1 marzo: in un appartamento in via di Santa Lucia uomo di 59 anni - secondo le prime informazioni - ha ucciso la madre di 85 anni. Sembra che il figlio soffrisse da tempo di problemi psichiatrici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con un'autoscala sono entrati all'interno dell'abitazione situata al primo piano per il successivo ingresso della polizia e del personale sanitario, dove hanno trovato il corpo senza vita dell'anziana madre. Il 59enne è stato fermato.

L'uomo si era barricato in casa

L'uomo si era chiuso in casa, non rispondeva all'esterno, per questo il 118 ha fatto intervenire la polizia che per entrare ha dovuto fare irruzione con l'ausilio dei vigili del fuoco, i quali hanno dato supporto con un'autoscala. L'abitazione è al secondo piano. Il figlio 59enne è stato immobilizzato dagli agenti e sedato dal 118. Secondo quanto emerge, era conosciuto dai servizi sanitari. Sulla causa della morte della donna gli accertamenti sono in corso. Sul posto sono andati anche il magistrato di turno Giuseppe Ledda e il capo della squadra mobile Roberto Di Benedetto. C'è anche la polizia scientifica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 22:47

