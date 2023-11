X Factor, Dargen D'Amico prepara la zuppa nel camerino: Fedez smaschera tutto. «Ora chiamo l'Asl»

di Alessia Di Fiore

A X Factor succede davvero di tutto: anche che i suoi giudici improvvisino una cucina all'interno del camerino di Dargen D' Amico. Ecco cosa è successo prima dell'ultima puntata.

La zuppa nel camerino di X Factor

Nelle stories di Fedez, si vede infatti il giudice in procinto di cucinare una zuppa all' interno del proprio camerino, ma non una zuppa di quelle pronte al microonde, Dargen era chino su un enorme pentolone e mercolava la sua pietanza... ma siamo sicuri che sia igienico cucinare in uno spazio del genere?

Per Fedez la risposta è no, infatti il rapper minacia l'amico di chiamare la Asl e Dargen risponde : «Ma sì, chiamali, dove mangia uno mangiano ASLE gli altri...».

Il siparietto social tra Dargen D'Amico e Fedez, manco dirlo, ha riscosso un grande successo tra i follower e Dargen ha dimostrato ampie dosi di simpatia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA