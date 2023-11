Anna Castiglia scartata (due volte) da X-Factor, Max Gazzé la porta in tour: «Aprirà i miei concerti, come me con Battiato»

di Redazione web

«Tutto va come deve andare», cantavano gli 883. Chissà se Anna Castiglia si è ripetuta questo ritornello nella testa quando, per due volte, a X-Factor hanno deciso che non ci sarebbe stato posto per lei. Adesso, avrà l'occasione per farsi notare ai concerti di Max Gazzè. Il cantante romano ha infatti deciso di portara con sé in tour. La giovane cantautrice siciliana si esibirà prima di lui.

Il post di Anna Castiglia

«Max Gazzè è una persona immensa. Ed è per questo che si circonda di persone come lui. La sua band, il suo team e il suo bellissimo pubblico mi hanno regalato uno spazio in questo spettacolo e nelle loro vite e me lo hanno anche scaldato e profumato prima. Max mi ha raccontato che ha cominciato nel ‘96 aprendo i concerti di Battiato e che adesso vuole restituire ai nuovi arrivati la stessa generosità. Sono lieta di dirvi che aprirò altre date del suo tour Amor Fabulas in giro per i teatri italiani», ha scritto Anna Castiglia sui social.

