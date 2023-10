Veronica Ursida, i ritocchini da Giacomo Urtis: «Vitamine, un po' di botox sulla fronte e il filler. Che male c'è a coccolarsi un po'?»

di Redazione web

Veronica Ursida ha ribadito e motivato la scelta di rivolgersi a Giacomo Urtis per migliorare la propria estetica. La dama del Trono Over di Uomini e donne, in compagnia di Aurora Tropea, anche lei protagonista nel parterre delle donne nel programma di Maria De Filippi, ieri sera ha deciso di dedicarsi a un miglioramento del proprio aspetto e nello specifico del proprio viso: ecco cosa ha rivelato in merito.



Uomini e donne, due dame del trono over da Giacomo Urtis per un ritocco: «Abbiamo fatto un refresh del viso»



Ritocchini estetici

La notizia della presenza delle due dame di Uomini e Donne dal chirurgo dei Vip Giacomo Urtis, data dalle stesse protagoniste sui social, ha suscitato qualche commento dai parte dei fan in merito all'uso della chirurgia estetica o anche solo di qualche filler per migliorare alcuni piccoli difetti che non piacciono.

Premettendo che chiunque può scegliere liberamente di sottoporsi ad ogni tipo di intervento, purché non invasivo e che non danneggi la propria salute, Veronica Ursida ha deciso di rispondere così alle critiche dei fan: «La polemica doveva arrivare perché ieri siamo andate da Giacomo Urtis. Chirurgia estetica è rifarsi il seno, ad esempio, io mi sono fatta tante vitamine, un po' di botox sulla fronte e il filler alle labbra perché asimmetriche. Sono curiosa di sapere quanti di voi si rifanno dei ritocchini al viso», ha detto la dama di U&D nelle sue Instagram stories.



Ecco spiegata la motivazione che ha spinto la 41enne ad affidarsi alle mani del famoso chirurgo estetico, mentre per Aurora Tropea la motivazione è un'altra: «Siccome mi dicono tutti che son vecchia vecchia, sono qui», ha spiegato la 53enne, mentre in video, Giacomo Urtis le rispondeva ironicamente: «Tranquilla, facciamo il menu della casa».



