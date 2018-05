Chicco Nalli e Tina Cipollari addio definitvo: "Vado a vivere da solo e avrò la mia privacy"

ROMA –è salita sul trono di “” dopo esser diventata single a seguito della fine del suo matrimonio (da cui sono nati due figli) con, in arte Kiko, hair stylist delle star. Voci di corridoio sostengono però che la separazione fra i due sia solo in funzione del passaggio di Tina da opinionista a tronista, ruolo che tra l'altro sembra che voglia abbandonare.Tina, secondo "Novella2000", rischierebbe l'espulsione dal programma: “Rumor al vetriolo. Sarà vero che Tina Cipollari e il marito Kiko Nalli si sono lasciati? In molti mettono in discussione il fatto, e dicono che la "vamp" avrebbe fatto solamente finta di lasciare il marito per salire sul trono di Uomini e Donne – fa sapere la rubrica "Sussurri e Grida" - Se la cosa fosse vera, sarebbe un problema perché la Cipollari potrebbe essere cacciata dal programma come è successo a diversi concorrenti in passato. L'ultimo, in ordine cronologico, è stato Lucas Peracchi, che frequentava la sua corteggiatrice Giulia Carnevali, ma non lo aveva comunicato per non perdere il suo "posto al sole" in televisione: Cattiverie?”.