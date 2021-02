Uomini e donne, Sophie Codegoni ha scelto il suo corteggiatore: è Matteo Ranieri

A “Uomini e donne” Sophie Codegoni ha scelto il suo corteggiatore, Matteo Ranieri. Sophie Codegoni, protagonista del trono classico di “Uomini e donne”, ha deciso di iniziare una relazione con Matteo Ranieri, preferendolo all’avversario Giorgio Di Bonaventura.

UOMINI E DONNE, SOPHIE CODEGONI SCEGLIE MATTEO RANIERI

La scelta di Sophie Codegoni è arrivata nella puntata registrata il 9 febbraio e la tronista ha fatto il suo ingresso in studio un elegante vestito lungo. Ha accolto i corteggiatori e dopo che sono stati trasmessi gli rvm con i momenti salienti dei loro incontri e ha fatto la sua scelta, facendo felice anche il pubblico che da tempo ha preso in simpatia Matteo Ranieri. Dal canto suo il corteggiatore, lottatore professionista che lavora presso un'azienda di infissi, ha naturalmente accettato immediatamente la proposta di Sophie Codegoni di iniziare la loro frequentazione lontani finalmente dalle telecamere del dating show di Maria De Filippi.

SOPHIE CODEGONI: PERCHE' HO SCELTO UOMINI E DONNE

Sophie Codegoni è nata a Riccione e vive tra Milano e Varese, dove scarseggerebbero le possibilità di incontrare l’anima gemella. Per questo ha appunto deciso di prendere parte a “Uomini e donne”: “Incontrare qualcuno che mi facesse perdere la testa stava diventando difficile - ha raccontato al "Magazine di Uomini e donne" - perché purtroppo nella città in cui vivo ci conosciamo un po' tutti ed ero stanca di frequentare i soliti ambienti, dove si chiacchiera sempre e c'è sempre qualcuno che parla troppo. Quando si è presentata questa opportunità ho pensato che potesse essere una bella occasione per intraprendere una conoscenza da zero e farmi conoscere senza intromissioni”.

