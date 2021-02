Andrea Iannone si... consola, appuntamento "segreto" con Natasha Tozzi: è la figlia di Umberto

Per Andrea Iannone sembra essere arrivato un nuovo amore dopo le delusione per la squalifica per violazione delle norme antidoping, Natasha Tozzi, figlia del cantante Umberto Tozzi ed ex di Stefano Ricucci. Andrea Iannone, è stato sorpreso assieme a Natasha Tozzi, anche se i due hanno fatto di tutto per non farsi scoprire dai paparazzi.

ANDREA IANNONE, APPUNTAMENTO CON NATASHA TOZZI

Dopo l’addio a Belen Rodriguez e Giulia De Lellis Andrea Iannone viene fotografato da “Chi” assieme a Natasha Tozzi. Andrea Iannone e Natasha Tozzi sono stati sopresi durante un pranzo in un locale del centro di Milano e poi sono usciti separatamente, facendo finta di non conoscersi. Pochi passi fuori dal ristorante però Andrea ha accompagnato Natasha alla sua macchina parcheggiata in zona Stazione Centrale e poi i due sono partiti verso il confine svizzero, forse per trascorrere la serata insieme Lugano, dove abita il pilota.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 18:17

