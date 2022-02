Uomini e Donne, Ida Platano ferma il ladro del suo cellulare: «Gli ho dato due cazzotti»

Disavventura per una delle protagoniste di Uomini e Donne. Ida Platano, volto storico del programma della De Filippi, ha subito un furto per le strade di Verona. Nei giorni scorsi aveva anticipato ai suoi fan di essere stata vittima di un particolare episodio. E, oggi, ha svelato i dettagli. Era a Verona, città che la parrucchiera di Brescia ama. Ida si trovava lì insieme a suo figlio Samuele, quando ha scoperto che le avevano rubato il cellulare. «Gli ho dato due cazzotti» racconta sul suo profilo Instagram.

«Mi sono chiesta - dice la dama - cosa stesse mai facendo quell'individuo distante da me con il mio cellulare. La racconto veloce eh, gli ho dato qualche cazzotto».

Pare che la persona che ha commesso il furto abbia poi passato il telefono al suo amico. «Ma che dirvi… L’ho recuperato! Sono contenta di averlo recuperato. Insomma, mio figlio si è spaventato. Abbiamo cercato dopo di calmarlo» spiega la dama del Trono Over.

Quando si è ripreso, avendo notato il coraggio con cui sua madre ha reagito al furto, il bambino le ha fatto i complimenti. «Samu mi ha detto: ‘Ho una mamma fortissima’», racconta la Platano. E precisa che è la prima volta che le accade una cosa del genere: la sua reazione è stata generata dal fatto che in quel momento le avevano rubato qualcosa di suo.

«Quindi quando ci vuole, ci vuole» afferma soddisfatta. Conclude il suo racconto rivelando che due signore le hanno subito offerto il loro aiuto, soprattutto per tranquillizzare il figlio Samuele. Sembra che nessun uomo, invece, abbia pensato di darle soccorso. «Viva le donne, gli uomini non si sono smossi per niente» dichiara.

