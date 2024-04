Uomini e Donne, Ida Platano minaccia di abbandonare il trono: «Me ne vado...»

di Cristina Siciliano

Ida Platano durante la puntata di Uomini e donne ha minacciato di voler abbandonare il trono. Tale decisione è frutto di alcune riflessioni della tronista che l'hanno portata a pensare che non ci sia tutto questo interesse da parte dei suoi corteggiatori. «Ogni volta che discuti con Mario cambi atteggiamento con me». Sono state queste le parole di Pierpaolo che hanno suscitato la delusione di Ida Platano.

L'abbandono

Ida Platano si dice stanca della situazione e vorrebbe abbandonare il trono senza fare la scelta tra Pierpaolo e Mario. «Non mi aspetto più niente, basta - ha sottolineato Ida ai suoi corteggiatori -.

«Maria sono stanca, non ce la faccio più, vado... ». La tronista ha fatto capire di voler lasciare il programma condotto da Maria De Fulippi perché non vede una prospettiva con Mario e Pierpaolo. La conduttrice ha chiesto alla tronista se preferisce pendersi una settimana di stop per riflettere, invece di agire d'istinto. La tronista inizialmente sembrava davvero decisa a lasciare la trasmissione ma solo dopo un acceso confronto ha scelto di darsi un'altra possibilità.

