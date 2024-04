Uomini e donne, Paola Ruocco torna single: con Daniele Lizzieri è finita (nonostante la proposta di matrimonio)

di Cristina Siciliano

Paola Ruocco, dama storica di Uomini e donne, è tornata single. La rivelazione è arrivata nei giorni scorsi attraverso una diretta social. «Come tante relazioni, possono finire, la nostra è finita». Paola Ruocco, che aveva abbandonato la trasmissione condotta da Maria De Filippi per poter frequentare Daniele Lizzieri, ha ufficializzato oggi la rottura con il suo (ormai ex) compagno. «Io credo che una persona che ti viene a cercare più volte, io ho aperto il mio cuore due volte - ha sottolineato Paola Ruocco -. Ma una persona che nasce quadrata non può diventare tonda. Io cerco un uomo che si prenda la responsabilità di far seguire alle parole i fatti, non un perditempo».

La relazione

Paola Ruocco ha confermato la fine della relazione con l'ex cavaliere Daniele Lizzeri, entrambi protagonisti del trono Over di Uomini e donne.

I due si erano lasciati a luglio scorso per poi ritrovarsi ad agosto. «Non sono state tutte rose e fiori - ha raccontato Paola. - C'è stata una vacanza lunghissima e qui sono emersi dei lati che non mi piacevano e che si sono accentuati di più». L'ex dama ha concluso: «Mi sono allontanata ma lui mi è venuto a cercare, si è presentato con un anello, voleva chiedermi di sposarlo, ho evitato. È stato forse un pretesto ma forse è stato meglio così perchè molti lati non li accettavo».

