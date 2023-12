Teresa Langella e Andrea Dal Corso posticipano le nozze: aria di crisi? Ma non è come sembra

di Redazione web

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono una delle coppie più famose e durature uscite da Uomini e Donne. I due, che sui social non smettono mai di dichiararsi amore reciproco, qualche tempo fa, avevano annunciato, con un video super emozionante, che si sarebbero sposati. Andrea ha fatto una proposta da sogno a Teresa con tanto di elicottero, scritta sulla sabbia e lacrime di gioia a non finire. Ora, però, la data delle nozze è slittata e il motivo è presto detto.

Il matrimonio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Non appena i fan di Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno saputo che la data del loro matrimonio era cambiata, si sono spaventati: crisi in corso tra i due? In realtà no. Gli ex protagonisti, che si sarebbero dovuti sposare a maggio, hanno posticipato il giorno al 14 settembre e tramite alcune storie Instagram, hanno spiegato il motivo: «È stato difficile trovare un posto libero a maggio nella location che avevamo scelto, quindi, per questo, abbiamo dovuto spostare tutto a settembre».

Teresa e Andrea, infatti, avrebbero già scelto dove celebrare il loro matrimonio, anche se, non hanno ancora rivelato nulla sui social.

Teresa e Andrea attaccati dagli hater

In passato, proprio perché avevano mostrato molto della loro storia d'amore, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono più volte stati attaccati dagli hater. Ad esempio, dopo la proposta da sogno, molti utenti social avevano evidenziato il fatto che i «due ostentassero lusso e benessere quando, nel mondo, ci sono moltissime persone che non riescono nemmeno a mangiare».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA