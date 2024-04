Teresa Cilia al Billionaire a Dubai, piaggia di critiche dai fan: «Quanta frustrazione provate verso una persona che è stata sempre esemplare»

di Cristina Siciliano

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e donne e influencer, è stata criticata sui social perché è volata a Dubai in occasione del suo 36esimo compleanno. L'ex tronista del dating show condotto da Maria De Filippi, ha pubblicato un carosello di foto sul suo profilo Instagram durante la sua vacanza nella città degli Emirati Arabi Uniti. Purtroppo l'influencer ha ricevuto diversi commenti pungenti da parte di alcuni utenti. Il motivo? Teresa Cilia si è immortalata al Billionaire di Dubai e questo non è piaciuto ai suoi follower.

Attacchi social ai quali però l'ex tronista ha voluto rispondere con un lungo messaggio nelle sue Instagram stories.

La risposta di Teresa Cilia alle critiche

«Ho letto vari commenti sotto al mio ultimo post Instagram.

L'ex tronista di Uomini e donne ha aggiunto: «Chi parla di fallimento non ha capito che l'unico fallimento è stato credere a persone che non voglio neanche nominare. Ma in fin dei conti mangio, dormo e vivo ugualmente. Arriverà il momento. Un bacio a tutti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 13:20

