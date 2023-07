«Non sei mamma e non puoi capire», Teresa Cilia (ex U&D) risponde alle critiche delle donne

di Redazione Web

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, in passato ha raccontato di aver sofferto di un tumore all'utero. Un problema di salute del quale non ha mai fatto mistero tant'è che ha condiviso ogni fase del percorso sui social, proprio per sensibilizzare e informare le donne (sue fan) sull'argomento. E proprio queste ultime, con precisione alcune "mamme", nei giorni scorsi, l'hanno accusata di non capire determinate situazioni perché non ha figli. Per questo motivo, l'ex tronista ha voluto rispondere alle critiche nelle sue Instagram stories. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Lo sfogo di Teresa Cilia

«"Non sei mamma e non puoi capire". Questa è la frase detta alle donne senza figli - ha raccontato Teresa Cilia nelle sue Instagram stories -.

Poi, l'ex tronista ha continuato: «Perché non ho passato notti insonni nel tentativo di capire se quelle urla infinite volessero dire fame, paura, freddo, coliche o coccole? Perché può partire per un weekend senza programmarlo e andare al cinema quando vuole? O perché non ha cambiato pannolini e può starsene in una vasca termale senza domandarsi se non sia egoista e irresponsabile aver lasciato il cellulare nell'armadietto dello spogliatoio? Perché una donna senza figli, intelligente e sensibile, non può capire? O addirittura può farlo meglio di una mamma che altrettanto sensibile non lo è? Ora basta».

