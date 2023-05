Teresa Cilia (ex U&D) vittima di bodyshaming: «Io me ne frego però i social non servono a questo»

di Redazione Web

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne è stata criticata dagli hater su Instagram, dopo aver condiviso una foto durante una vacanza a Dubai. Le critiche riguardano il suo aspetto fisico in quanto molti hater ritengono che l'ex tronista sia ingrassata e vestita male. Alcuni hater criticano l'outfit che infossa nell'ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Le critiche però sono state eccessive e per questo motivo Teresa ha deciso di fare chiarezza intervenendo in merito all'argomendo con un lungo sfogo. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Lo sfogo di Teresa Cilia

Non è la prima volta che Teresa Cilia viene criticata sui social. E il motivo è sempre quello: il suo corpo. Questa volta a sollevare i commenti degli hater è bastato uno scatto a Dubai mentre mette in mostra un vestitino rosa. Una foto all'apparenza come tante e che, invece, è diventata uno strumento di bodyshaming.

«Io me ne frego in linea di massima però giudicare una persona sull'aspetto fisico davvero povero perché dovete capire che al di là dello schermo ci sono persone che possono anche restarci male.

