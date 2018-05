Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Dal trono di “” l’ex tronistaè diventato scrittore con l’uscita del suo libro “Ramingo”, presente in libreria e edizione digitale. L’avventura in libreria però potrebbe non essere l’unica svolta professionale di Viganò, che potrebbe debuttare sul grande schermo.Alla festa in suo onore infatti era presente un famoso regista spagnolo: “Grande festa al ristorante milanese Atlasfoyer per l'ex tronista di Uomini e Donne Luca Viganò - fa sapere “Novella2000” - cena e musica dal vivo per festeggiare l’uscita il libreria, dopo anni di attesa, del suo libro Ramingo. Per lui, dopo quello letterario, forse potrebbe arrivare a che l'esordio sul grande schermo e alla festa infatti era presente anche il regista spagnolo Alex de la Iglesia”.