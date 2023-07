Armando Incarnato, il mistero della nuova fidanzata: lascia Uomini e Donne?

di Redazione web

Armando Incarnato è uno dei personaggi più discussi del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere fa parte del parterre del programma di Maria De Filippi da molti anni ormai e gli spettatori hanno iniziato a vedere in lui un futuro opinionista, vista la sua verve sempre molto polemica che tiene vive le discussioni durante le puntate. Negli ultimi giorni, tuttavia, si sta facendo avanti la voce che lo vorrebbe fuori dalla nuova edizione di Uomini e Donne. Il motivo? Una donna.

Andiamo a capire meglio cosa è successo e come potrebbe evolvere la situazione.

Armando Incarnato, secondo alcune fonti vicine al cavaliere di U&D, starebbe frequentando da oltre un mese una misteriosa donna che non fa parte del mondo dello spettacolo, né dei programmi di Mediaset. Se la frequentazione continuerà, il cavaliere non potrà partecipare alla registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne perché non sarà più single.

L'alternativa è che la misteriosa fidanzata possa decidere di entrare nel programma e di continuare la frequentazione sotto i riflettori.

Armando Incarnato lascerà il programma per amore della nuova fiamma? Oppure chiuderà la frequentazione prima dell'11 settembre, giorno di inizio delle nuove puntate? Ma soprattutto, chi sarà la misteriosa donna che ha conquistato il cuore del cavaliere sfuggente? Restiamo in attesa di novità.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 09:28

