Alessandro Vicinanza, lacrime a Verissimo: «Quando ho lasciato Ida Platano, l'amavo ancora. Ora riprendo in mano la mia vita»

Alessandro Vicinanza è uno dei cavalieri più in vista di Uomini e Donne ed è noto soprattutto per l'ormai finita relazione con Ida Platano. I due si erano conosciuti all'interno del dating show di Maria De Filippi e, dopo varie incomprensioni, hanno deciso di interrompere la loro storia, raccontata ampiamente anche sui social. Oggi, domenica 7 gennaio, Alessandro è stato ospite a Verissimo per raccontare la sua verità.

L'intervista di Alessandro Vicinanza

Alessandro Vicinanza è l'ex fidanzato di Ida Platano e ha accettato l'invito di Silvia Toffanin per raccontare il suo pensiero e le sue sensazioni in merito alla fine della storia con l'attuale tronista. Ecco cos'ha detto: «Ida mi ha fatto provare emozioni che non avevo mai vissuto. Quando l’ho lasciata, l’amavo ancora, poi, non ci siamo più sentiti e mi è mancata tanto. Io l’ho lasciata perché non mi sentivo più corrisposto da lei. Nell’ultimo mese, abbiamo litigato tanto e, poi, qualcosa si è rotto. La mia verità è questa, ho visto che lei era decisa a riprendere in mano la sua vita. Io anche mi sono rimesso in gioco e ho conosciuto altre persone che mi hanno fatto sentire vivo. Penso che in quel momento fosse giusto chiudere con Ida. Ho capito che quello che io pensavo, ovvero che non mi amasse, poi era vero, dato che, è diventata tronista subito». Alessandro si è anche commosso mentre parlava di Ida: «Io ho vissuto delle emozioni con lei che non vivevo mai, quindi, io non rinnego niente e mi ha dato una sicurezza che adesso non ho più. Sono sicuro di non essere più innamorato di lei ma quando parlo di Ida mi commuovo perché lei mi è rimasta dentro».

Alessandro tra Cristina e Roberta

Ora, Alessandro Vicinanza sta cercando nuovamente l'amore e, sempre a Uomini e Donne, ha intrapreso varie conoscenze. Le due dame che sta corteggiando sono Cristina e Roberta, quest'ultima, tuttavia, ha lasciato il programma perché non gradiva l'indecisione del cavaliere che, comunque a Verissimo ha detto: «Spero che Roberta possa tornare ma, in questo momento, voglio conoscere meglio Cristina».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Gennaio 2024, 18:16

