Filippo Bisciglia, le foto inedite scatenano i fan: «Ci hai deluso». Lui: nessuno al mondo deve essere giudicato come strano o diverso, libertà

di Dajana Mrruku

Filippo Bisciglia non si sarebbe mai aspettato di finire nel vortice delle polemiche a causa di alcuni suoi scatti che hanno fatto discutere molto i suoi follower.

«Nessuno al mondo deve essere giudicato come strano o diverso, libertà» ha scritto Filippo nella descrizione del post che lo mostra indossare alcuni capi della nuova collezione di moda di Gaelle Paris. Nella seconda foto, il celebre conduttore si sta mettendo il rossetto rosso e la matita nera nella rima inferiore degli occhi. Questo nuovo look libero da pregiudizi e catene sociali sembrerebbe non essere andato giù ad alcuni fan che hanno commentato in modo molto diretto e duro la sua scelta. Andiamo a leggere che cosa hanno scritto.

Le polemiche su Filippo

«No non ci posso credere, anche tu, e pensare che ti ho sempre stimato», dice un utente, mentre un altro gli chiede se va tutto bene.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Dicembre 2023, 13:59

