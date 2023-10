Carlotta Adacher «deforme», l'ex Temptation Island: ecco come sono diventata dopo l'incidente e gli interventi chirurgici

di Redazione web

Carlotta Adacher (36) è diventata conoscita al pubblico televisivo dopo la sua partecipazione a Temptation Island 2021, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi, dove sei coppie mettono in discussione il loro amore diidendosi per 21 giorni e andando ad abitare in due villaggi diversi, con molti tentatori e tentatrici che testeranno la forza dell'amore tra i fidanzati. Carlotta era una tentatrice, ma nel maggio 2023 è tornata a far parlare di sè a causa di un grave incidente stradale che l'ha vista coinvolta e che le ha procurato diverse fratture al volto. La giovane si è sottoposta a numerosi interventi chirurgici, tra cui anche estetici per cercare di tornare al viso che aveva prima e il risultato ha suscitato numerose critiche da parte dei suoi follower. Andiamo a scoprire che cosa le hanno detto e come ha risposto la modella.

Carlotta Adacher, la foto choc dopo l'incidente: «Temevo di non poter più riaprire gli occhi»

Carlotta Adacher, grave incidente stradale. Come sta l'ex Temptation Island: «Fratture in viso, aspettiamo l'operazione»

Carlotta Adacher, i commenti dopo gli interventi chirurgici

Carlotta ha mostrato il risultato dei suoi interventi chirurgici, ma il riscontro con la realtà e i commenti dei follower è stato molto duro.

«Deforme» è stato uno dei commenti scritti dai suoi hater sotto alla sua foto, ma lei si è detta pronta a sottoporsi nuovamente ad altri interventi chirurgici, tra cui rigenerazione ossea (alla quale si è sottoposta qualche giorno fa) e i prossimi step saranno rinopalstica e blefaroplastica.

La risposta agli hater

«Stavo leggendo i messaggi riferiti al tizio o tizia che mi dice che sono deforme... Carlotta Adacher.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA