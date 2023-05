Carlotta Adacher, grave incidente stradale. Come sta l'ex Temptation Island: «Fratture in viso, aspettiamo l'operazione»

di Redazione web

Carlotta Adacher vittima di un grave incidente stradale. La ex tentatrice di Temptation Island, che si è fatta conoscere dal pubblico televisivo nel 2021 ed è stata fidanzata in passato con il tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli, non è in pericolo di vita ma ha riportato gravi fratture facciali. A raccontarlo è stata la sorella Alessia attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram di Carlotta.

La ex tentatrice aveva pubblicato tra le storie Instagram una foto che aveva messo in ansia i follower, e così la sorella Alessia Adacher ha pubblicato un video - che pare girato in una stanza d'ospedale - in cui dà maggiori spiegazioni su quanto accaduto a Carlotta. La 36enne romana è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale del quale non è stata raccontata la dinamica, e ha riportato diverse fratture al viso. «Volevo dare voce a Carlotta che ora voce non ha. Ha subito un grave incidente stradale - dice Alessia - vi volevo rassicurare e non è assolutamente in pericolo di vita. Purtroppo però ha varie fratture scomposte in viso e siamo in attesa dell'operazione, che sarà imminente, avverrà a giorni. Ripeto, non è in pericolo di vita però il percorso non sarà facile. Io sono positiva».

L'affetto dei follower

Nella didascalia al video pubblicato la sorella di Carlotta Adacher scrive: «Ho cercato di spiegare al meglio anche se il momento è difficile ma so che Carlotta avrebbe voluto renderti partecipi come ha sempre fatto e visto l’amore che so che le avete sempre dimostrato». La ragazza ringrazia i follower anche con la sua viva voce, e aggiunge: «Volevo ringraziarvi di tutto l'affetto che dimostrate, non smettete di farlo perché in questo momento c'è bisogno».

I commenti

L'incidente di Carlotta ha scatenato l'affetto dei follower, che le hanno augurato di tornare presto e più forte di prima. «Seguo Carlotta per la sua semplicità, simpatia e spontaneatà.....spero possa riprendersi quanto prima e tornare meglio di prima».

