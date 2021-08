Temptation Island 2021, Alessandro Autera e l’addio a Carlotta Adacher: «Non ci vediamo più, mai stati fidanzati…»

Alessandro Autera, ha partecipato a Temptation Island 2021 assieme all’ex fidanzata Jessica Mascheroni, ma il loro amore non è sopravvissuto al temuto falò di confronto finale. Durante il docu reality condotto da Filippo Bisciglia Alessandro si era molto avvicinato alla single tentatrice Carlotta Adacher, che ha continuato a vedere anche dopo il programma.

Temptation Island 2021, Alessandro Autera e l’addio a Carlotta Adacher

Le frequentazione però sembra essere finita, dato che la stessa Carlotta Adacher, rispondendo ad alcune domande dei follower su Instagram, ha fatto sapere di non vedere più Alessandro Autera e in più di esser stata bloccata suo social: «Non siamo mai stati insieme – ha confessato ai fan – ma comunque si, non ci vediamo più (…) Che dire visioni diverse di vita! Non credo sia giusto sbandierare ai quattro venti le motivazioni oppure insultare… A differenza sua!».

Alessandro Autera e l'ex fidanzata Jessica Mascheroni

A intervenire sul social anche Alessandro Autera, che ha confermato di non essere mai stato fidanzato con Carlotta Adacher e che la frequentazione con lei è ormai terminata: «Non ci vediamo più – ha spiegato - per motivi che non sto qui a dirvi. L’ho bloccata. È vero, l’ho fatto perché quando stai con una persona e quella ti manca di rispetto bisogna lasciar stare. Però una cosa volevo dirla: se dici che vuoi cambiare e continui a fare le stesse cose rimarrai così...».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 19:26

