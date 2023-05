Carlotta Adacher, la foto choc dopo l'incidente: «Temevo di non poter più riaprire gli occhi»

di Redazione web

Carlotta Adacher si mostra sui social dopo l'incidente. Lividi e contusioni, ma pronta a tornare in forma, ricorda quel momento: «Un pomeriggio di fine aprile, una data con un orario che non dimenticherò mai. 30 Aprile ore 18.30 La strada di sempre percorsa mille volte». Vediamo insieme le dichiarazioni dopo l'incidente e i commenti di conforto ricevuti.

Il messaggio dopo l'incidente

L'incidente di cui è stata protagonista l'ex tentatrice di Temptation Island viene descritto nel messaggio della Adacher come «Un secondo. L’impatto. Il nulla. Tanta paura in quei secondi di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli».

Tanti i messaggi di affetto e speranza anche da parte di vip quali Matteo Diamante che scrive: «Riesci a essere sempre bellissima comunque! Si risistema tutto, sei forte. Un abbraccio grosso!!». E ancora, Gianluca De Matteis, ex tronista di U&D «Mannaggia! Ti rimetterai piu bella di prima».

Per fortuna, la 36enne romana oggi ha la possibilità di raccontarsi ancora e condividere con i suoi follower le sue emozioni: «Con il tempo tutto questo sarà sempre più un ricordo e come sempre lo condividerò con voi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 12:38

