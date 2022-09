Wanda Nara di nuovo incinta? La curiosità dei follower di Instagram fa impazzire il gossip

Wanda Nara e Mauro Icardi ripartono dalla Turchia. L'ex attaccante di Inter e Paris Saint Germain è un nuovo giocatore del Galatasaray e la sua famiglia lo ha seguito ad Istanbul. Ma il trasloco nella capitale turca non potrebbe essere l'unica novità grossa in famiglia... La showgirl argentina, infatti, sul suo profilo Instagram rivela dettagli su una possibile dolce attesa.

Wanda Nara incinta?

Dopo aver animato il mondo del gossip per una stagione intera, con lo scandalo del Wandagate e il presunto tradimento da parte di Icardi con l'attrice Eugenia La China Suarez, il rapporto di coppia tra i due sembra essersi ristabilito. In estate dall'Argentina erano sempre più insistenti le voci di un possibile divorzio tra i due, ma adesso tra Wanda Nara e Icardi sembra essere tornato il sereno. Una tranquillità di coppia ritrovata che ha spinto un follower della showgirl ad azzardare una domanda scomoda: «Sei incinta?». Wanda, infatti, in volo dalla Turchia all'Argentina ha deciso di rispondere a qualche domanda dei suoi fan. E la sua risposta non è mancata anche a chi ipotizzava l'arrivo del sesto figlio: «Non sono incinta, sono in un altro momento della mia vita ora». La moglie e agente di Mauro Icardi, infatti, in questo periodo è molto indaffarata. Un nuovo show in Argentina la attende e proprio per questo motivo era in volo verso la madrepatria. Le registrazioni di ¿Quien es la Mascara?, la versione locale del nostro Cantante Mascherato, dove è stata ingaggiata come giurata, prosegue. Ma per le malelingue questa sua risposta cela dietro un'altra verità.

Aria di divorzio?

Dall'Argentina non mollano. Gli audio rubati che hanno fatto il giro del mondo parlavano di un'imminente rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una rottura smentita con forza dal giocatore e sulla quale, invece, Wanda non ha mai discusso pubblicamente alimentando i dubbi dei fan. Così, adesso, che Wanda rivela di essere «in un altro momento della vita», in molti ipotizzano che ancora la crisi tra i due non sia superata. La coppia è pronta a vivere un nuovo tormentone amoroso?

Wanda Nara e la Turchia

Wanda Nara, nel frattempo, ha assicurato che lo sbarco in Turchia è andato più che bene e i suoi cinque figli hanno accettato la novità senza fare troppe storie: «Ho i bambini più straordinari del mondo, sono i più felici. Con ogni trasferimento e cambiamento. Domani iniziano la scuola per la seconda volta, quest'anno. E questa volta a Istanbul». La Nara ha poi fornito ulteriori dettagli sui suoi impegni degli ultimi giorni: «Ho viaggiato per un fine settimana. Ho trasferito la mia famiglia. Presentazione e contratto. Ho cercato case e avuto colloqui con le scuole. Ho organizzato tutto. Domani iniziano le lezioni in Turchia mentre io torno in Argentina perché registriamo lunedì». Impegni di lavoro e di vita che però continuano a far parlare il gossip...

