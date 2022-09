Totti-Blasi, la questione degli orologi scatena l'ironia del web

Francesco Totti e Ilary Blasi ai ferri corti dopo la separazione. La rivelazione dell'ex capitano della Roma, che ha accusato l'ex moglie di essersi impossessata di diversi orologi di lusso, tra cui alcuni Rolex, non è di certo passata inosservata.

Totti: «I Rolex presi da Ilary. Ha svuotato la cassetta di sicurezza insieme a suo padre»

Totti-Blasi, l'ironia del web sugli orologi

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Francesco Totti ha accusato Ilary Blasi e suo padre di aver portato via alcuni orologi di lusso di sua proprietà. Un'accusa che ha scatenato in poco tempo l'ironia del web, tra fotomontaggi e citazioni cinematografiche. Tra le foto più modificate, c'è anche la maglietta "6 unica" mostrata da Totti nel 2002, dopo un gol in un derby dal risultato roboante (5-1 per la Roma). Quella dichiarazione in mondovisione sancì di fatto l'inizio di un amore da favola, ormai finito tra i veleni.

Non mancano poi riferimenti ad episodi più recenti, come quello del giugno 2020, quando Francesco Totti lanciò un appello sui social per provare a ritrovare un orologio Daytona smarrito, dal grande valore materiale e sentimentale. In molti, ora, scherzosamente sospettano proprio di Ilary Blasi...

