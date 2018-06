Wanda Nara si vendica del marito: Mauro Icardi nudo sotto la doccia

Mi venganza Tarzan 2018 🙊 @mauroicardi Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Giu 9, 2018 at 3:21 PDT

Vendetta hot dial maritoDopo averla mostrata sui social senza veli mentre si fa la doccia, la sua procuratrice e compagna di vita, pubblica su Instagram una foto del, mentre si fa anche lui lamettendo per pudore solo una faccina per coprirne la sua intimità.I due, dopo la fine del campionato, si sono concessi una vacanza da soli, senza figli: prima un safari e ora sono alle Seycelle a godersi sole e mare. La coppia sta documentando giorno per giorno quello che stanno facendo in vacanza, dalle meraviglie del safari alle bellissime spiagge. Icardi sarebbe dovuto partire alla volta dei mondiali, ma l'allenatore argentino non lo ha convocato, così hanno anticipato la vacanza e si sono concessi un momento di relax.A breve torneranno a parlare di lavoro e si dovrà discutere del contratto di Icardi con l'Inter, squadra in cui però sembra essere confermato almeno per il prossimo anno.