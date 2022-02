Wanda Nara- Icardi, dall'Argentina sono sicuri: «La crisi? Colpa ancora di La China Suarez»

La telenovela tra Mauro Icardi e Wanda Nara non è ancora finita. Ma questa volta l'attaccante del Paris Saint Germain rischia veramente il divorzio. E ancora una volta «la colpa» è da attribuire a Eugenia La China Suarez. Dall'Argentina, infatti, non hanno dubbi: Wanda avrebbe pizzicato Maurito intento a sfogliare il profilo Instagram della bella attrice, soffermandosi particolarmente sulle foto più hot.

L'ex Inter e Sampdoria sembra aver dimenticato in fretta la lezione. Ad ottobre, infatti, mentre Wanda Nara si trovava a Milano per lavoro, alla Fashion Week, il bomber argentino ha passato una notte in compagnia di Eugenia Suarez, dopo un lungo corteggiamento in chat. La moglie e agente del giocatore lo ha scoperto e da lì è iniziata la crisi tra i due che ha messo a serio rischio il loro matrimonio. Wanda, poco dopo, perdonato il marito per la scappatella ha dichiarato: «Adesso posso fidarmi ciecamente di Mauro, potrei lasciarlo in mezzo a mille donne». Ma evidentemente il lupo perde il pelo, ma non il vizio.

Così, adesso, Wanda ha mostrato su Instagram senza anello di matrimonio al dito e Icardi è sparito dai social. La tempesta è scoppiata nuovamente in casa Icardi, ma questa volta la coppia ha optato per un profilo più basso, almeno per adesso. Anche se dall'Argentina in molti scommettono che il silenzio verrà rotto presto.

Da ottobre, infatti, il rapporto tra Wanda e Mauro è l'argomento di gossip preferito da tutti e quindi i giornalisti ha dichiarato: «La relazione tra marito e moglie è in una fase complicata e le discussioni sono all’ordine del giorno. Questa volta però è accaduto qualcosa che ha infastidito molto Wanda: c’entra di nuovo China Suarez. Wanda ha sopreso il marito mentre guardava le ultime foto postate dall'attrice. A quanto pare Icardi non riesce a dimenticare la storia con China. I contratti milionari e la loro passione per il denaro li porta a mostrarsi come una coppia innamorata in pubblico, ma la realtà è ben diversa».

In molti, adesso, aspettano che la storia venga resa pubblica con un'intervista o con delle storie su Instagram, ma il rapporto tra i due è un intreccio anche di interessi economici...

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 17:36

