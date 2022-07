Wanda Nara hot a Ibiza: baci rubati e stupore in discoteca. Cosa è successo

Wanda Nara continua a far parlare di sè. Dopo lo scandalo di ottobre che ha travolto la bella showgirl e suo marito, Mauro Icardi, ecco che le sue vacanze a Ibiza tornano a riaccendere i riflettori del gossip sulla coppia. Wanda e sua sorella Zaira si godono alcuni giorni di vacanza nell'isola paradisiaca spagnola insieme allo stilista Kennys Palacios e non rinunciano al divertimento più sfrenato in discoteca. E su Instagram la moglie di Icardi condivide i momenti più hot con i propri follower.

Leggi anche > Wanda Nara, il lato B è in formissima: il video dalle Maldive infiamma il web

La vacanza senza mariti

Le due sorelle si godono qualche giorno di vacanza insieme. Una vacanza con i figli ma senza i rispettivi mariti. Zaira Nara, prima di questa vacanza aveva trascorso alcuni giorni di relax in Grecia insieme al partner Jakob Von Plessen, con cui si è riconciliata dopo un periodo di crisi. Una storia simile a quella che ha affrontato qualche mese prima porprio Wanda Nara con il suo Mauro Icardi.

La notte brava e il bacio hot

Le sorelle Nara hanno partecipato al concerto di Ozuna andato in scena in una delle discoteche più iconiche e famose di Ibiza, l'Ushuaia. E nell'arco della serata è andato in scena un piccolo fuoriprogramma che non è sfuggito agli oltre 13 milioni di follower di Wanda Nara. Tra alcol e musica in compagnia, spunta un ragazzo che ha dato un bacio hot sul seno della manager.

Il bacio e l'invito a cancellare la storia

Wanda Nara stava ballando con sua sorella Zaira quando a un tratto spunta un ragazzo che bacia sul decolleté la moglie di Mauro Icardi. Non contento, poi, ha cercato di farla bere dal suo bicchiere, ma Wanda ha declinato cortesemente e con un certo imbarazzo la proposta. Il tutto ripreso dall'obiettivo del cellulare di Wanda Nara che ha poi deciso di caricare lo stesso le Instagram Stories incriminate, nonostante l'invito della sorella Zaira a cancellare tutto. «Cancella, cancella», grida Zaira alla sorella, forse preoccupata del gossip che avrebbe scatenato la scena hot.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Luglio 2022, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA