Wanda Nara e il dolce pensiero dei suoi bambini: «Sono la mamma più fortunata del mondo»

Wanda Nara sta trascorrendo le vacanze nella sua casa in Argentina insieme a tutti i suoi bambini. L'imprenditrice mostra spesso come passa le giornate con i figli che hanno sempre un pensiero per la loro mamma.

Wanda Nara e la dedica dei suoi bambini

Nonostante Wanda Nara oltre al lavoro debba anche pensare a fare un po' di ordine nella sua vita privata, su Instagram appare sempre felice e soprattutto in compagnia dei suoi cinque figli.

In una delle ultime storie che ha postato, Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella, le dedicano una canzone. Wanda, mamma orgogliosa, ha scritto: «Non sono la mamma più fortunata del mondo?».

La vita sentimentale di Wanda

Il matrimonio di Wanda Nara con Mauro Icardi sembra avere ormai raggiunto un punto di non ritorno, ma siccome ci sono stati molti tira e molla non si può mai dire l'ultima parola.

Comunque sia, in Argentina sono assolutamente sicuri che Wanda sia fidanzata con il rapper L-Gante con il quale è stata sorpresa in teneri atteggiamenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 11:25

