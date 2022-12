Wanda Nara festeggia l'Argentina insieme alla mamma di Messi: bufera sui social. Cos'è accaduto

Wanda Nara festeggia la vittoria dell'Argentina, suo paese Natale, ai mondiali di calcio in Qatar. La showgirl si è recata a Doha in compagnia dei figli per assistere alla finale del Mondiale dove ha cenato in compagnia di Clelia, la mamma di Messi. Sui social, però, non sfugge un dettaglio e scoppia la bufera: «Ipocrita e incoerente».

Cosa è successo

«Bellissima cena a Doha, vi prometto che l'abbraccio è stato così forte che è stato per tutti noi... Ti voglio bene Celia», ha scritto la showgirl a corredo di uno scatto condiviso su Instagram che ritrae le due donne mentre si stringono la mano affettuosamente.

Qualche giorno fa, però, l'ex moglie di Mauro Icardi aveva dato modo di spiegare il motivo per cui non si era presentata a Doha durante i mondiali, tirando in ballo su Instagram la discussa questione dei diritti umani in Medio Oriente, mostrandosi ovviamente contraria.

Ma dopo che l'Argentina si è guadagnata un posto in finale ai Mondiali, Wanda Nara ha deciso di prendere un primo volo per Doha insieme a i figli per assistere dal vivo allo scontro finale tra l'Argentina e Francia. La repentina scelta ha fatto discutere sui social, gli utenti hanno cominciato ad attacarla accusandola di essere «ipocrita» e «incoerente».

