Argentina mondiale, l'urlo di Buenos Aires al momento della vittoria: il video sui social

di Redazione web

Argentina al settimo cielo. Ed è giusto che la nazione esploda in un tripudio di gioia per la vittoria dei mondiali di calcio in Qatar, che la squadra di Messi ha vinto ai calci di rigore contro la Francia. E Luca Di Bartolomei, figlio del leggendario capitano della Roma, Agostino Di Bartolomei, posta su Twitter il video in cui la capitale argentina, Buenos Aires esplode in un boato di felicità al fischio dell'arbitro che sancisce la vittoria ai rigori.

Il video della gioia

L'urlo di Buenos Airespic.twitter.com/K0RqMUmlPO — Luca Di Bartolomei (@ldibartolomei) December 18, 2022

Di Bartolomei dall'alto di un edificio riprende i palazzi tutti intorno, e si sente salire dalle strade cori di entusiasmo e trombette. Insomma tanta è la felicità dei tifosi dell'Argentina, che possono incoronare quello che è definito l'erede di Diego Armando Maradona, cioè Leo Messi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 21:41

