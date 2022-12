Wanda Nara, gli auguri di Natale a Maxi Lopez: «Ti aspetto in Argentina il prossimo anno»

di Redazione web

Il Natale porta con se tanti buoni propositi tra cui anche (magari), seppellire l'ascia di guerra con il proprio ex marito. È quello che ha voluto fare Wanda Nara che ha videochiamato Maxi Lopez per gli auguri e lo ha invitato in Argentina per il prossimo Natale.

La storia Instagram

Wanda Nara sta trascorrendo le vacanze natalizie in Argentina, dove tra programmi tv e progetti, è sempre più impegnata. Durante il giorno di Natale ha postato una storia in cui ha postato una videochiamata whatsapp con l'ex marito Maxi Lopez che si trovava invece a Londra. Wanda ha scritto: «Buon Natale, ti aspettiamo qui il prossimo anno».

Pace fatta

Dopo un matrimonio fatto di alti e bassi e una separazione più che turbolenta, Wanda Nara e Maxi Lopez hanno finalmente fatto pace.

L'ex marito infatti, ha aiutato molto l'imprenditrice durante il periodo delicato che stava attraversando con Mauro Icardi e da lì le cose sono andate sempre meglio.

