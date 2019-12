Walter Nudo dopo i due ictus: «Ho un ombrellino al cuore che tappa un buco»

Walter Nudo

e il ritorno a una vita normale:. Il vincitore della prima edizione dell'nel 2003 torna a parlare dei suoi problemi di salute. Ad aprile di quest'anno è stato ricoverato d'urgenza a Los Angeles per un malore. Ha confermato di aver avuto due ictus e una'operazione al cuore dove ora ha «un ombrellino che praticamente tappa un buco». Lo ha fatto in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.«Comunque grazie a Dio sto bene ora», dice. Però quanto è accaduto gli ha fatto capire che «la vita è troppo corta per poter stare dietro alle ca**ate, perdere tempo dietro alle ca**ate. Non voglio più perdere tempo - aggiunge - e non dovreste perdere tempo neanche voi. Perché? Perché noi. Solo che nel caso dello yogurt vedi la scadenza, ma noi non sappiamo la nostra». «Quindi è molto importante non perdere tempo - ribadisce Walter Nudo - cercate di pensare a quello che vi fa stare bene a prescindere da quello che succede fuori».