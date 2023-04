Vittoria Deganello mamma, il racconto del parto doloroso: «Mi sentivo dilaniata, 36 ore di contrazioni»

di Redazione Web

Vittoria Deganello è diventata mamma lo scorso 25 aprile e ora, a distanza di alcuni giorni, è tornata sui social per raccontare ai fan com'è stata l'esperienza del parto. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato che il momento è stato particolarmente doloroso e che il travaglio è stato lunghissimo, durato in totale ben 36 ore.

Vittoria Deganello, dopo il parto la foto che emoziona i fan: «Mi ha stretto la mano per tutto il tempo»

Vittoria Deganello mamma single, Nicole Murgia difende il fratello (papà della bambina): «Alessandro è presente, basta teatrini»

Vittoria Deganello, è nata la piccola Ginevra: «Non vedo l'ora di viverti». Il giallo del papà calciatore

Vittoria Deganello, il racconto del parto

«Non riesco a staccarmi da lei», ha esordito Vittoria Deganello nelle Instagram stories mentre si riprende e in sottofondo si sente la piccola Ginevra. «Partendo dal presupposto che è l’esperienza più bella che io abbia mai provato nella mia vita, è stato molto tosto. Tosto perché è durato tutto tanto. Contrazioni regolari e dolorose. Non è che avessi una contrazione ogni mezz’ora piuttosto che una ogni due ore. Ogni cinque minuti ce l’avevo, da lì al parto più o meno 36 ore sono state necessarie. Immaginate come sono arrivate alla fase finale in cui dovevo iniziare le spinte. Ero dilaniata. Non avevo neanche più le forze. In quel momento lì dici ‘io non ce la faccio’. Invece poi ce la fai», ha raccontato l'influencer.

Facevo fatica a dilatarmi

E ancora: «Un’esperienza che mi ha lasciato un segno positivo, non traumatizzante, perché poi ti mettono lei tra le braccia e non esiste più niente. Nessun dolore. Facevo fatica a dilatarmi, contrazioni dolorosissime, passavano ore perché mi dilatassi di mezzo centimetro. Immaginato lo sconforto in quel momento. Comunque con la presenza di mia madre, di mio fratello e dell’ostetrica che è stata eccezionale, è stato tutto meraviglioso. Nonostante sia stato faticoso, rimane l’esperienza più bella della mia vita», ha concluso l'influencer di Verona non rilasciando alcuna dichiarazione sul papà della bimba, Alessandro Murgia, che stando a quanto rilasciato dall'ex vippona Nicole Murgia, sarebbe rimasto in ospedale durante la nascita della piccola.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Aprile 2023, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA