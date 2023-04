Vittoria Deganello mamma single, Nicole Murgia difende il fratello (papà della bambina): «Alessandro è presente, basta teatrini»

di Redazione Web

Vittoria Deganello è diventata mamma della piccola Ginevra, primogenita avuta dalla precedente relazione con l'ex compagno Alessandro Murgia, fratello dell'ex vippona Nicole Murgia. La gravidanza aveva generato diverse polemiche dato che, secondo i rumors, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe portato in grembo la bimba per nove mesi senza la vicinanza del papà. Dopo il parto, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata inondata di messaggi, anche piuttosto duri, di chi presumeva che il papà Alessandro non fosse insieme alla sua bambina al momento della nascita.

Nicole Murgia, cosa ha detto

Nicole Murgia è intervenuta sui social prendendo le difese del fratello: «Vorrei semplicemente dire a tutti quelli che continuano a mandarmi messaggi che è nata Ginevra, che lo so. Anche per ricordarvi che è la figlia di mio fratello e mio fratello è là ovviamente, perché è il papà. Non ho nient’altro da aggiungere riguardo questa cosa. Non ho bisogno di teatrini social. Sono inutili per me in questo momento», ha esordito Nicole Murgia.

Poi, chiarisce il suo punto di vista chiedendo ai follower un po' di tatto per la situazione: «Vi ricordo che ci sono anche altri bambini di mezzo, quindi bisognerebbe avere il tatto e la delicatezza nel saper affrontare determinate situazioni. Certe cose vanno fatte in privato e continuerò a farle in privato», ha concluso così l'ex concorrente del GfVip.

