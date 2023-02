Vittoria Deganello in lacrime, lo sfogo sui social: «Ricevo sempre delle batoste, al peggio non c'è mai fine»

di Redazione Web

Vittoria Deganello in lacrime su Instagram. Dopo aver mosso pesanti accuse contro la vippona Nicole Murgia (sorella del suo ex compagno, Alessandro Murgia): «Ricordiamoci che è la stessa persona che mi ha chiesto di abortire», l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata sui social per sfogarsi confessando di star vivendo un momento particolarmente complicato e difficile.

Cosa è successo

«Non è facile mostrarmi in queste condizioni...ma è così», esordisce Vittoria Deganello mettendosi a nudo. «Diciamo che nessuno di voi è abituato a vedermi così, faccio fatica addirittura a mostrarmi davanti alla mia famiglia, che quando mi viene da piangere preferisco farlo da sola, preferisco farmi vedere sempre in forma e di buon umore, però già negli ultimi mesi mi sono esposta molto di più, anche con voi... quindi sapete molto delle mie emozioni, dei miei giorni no, dei miei giorni sì, che alla fine condivido molto e voi siete sempre molto vicini. Vorrei spaccare tutto in questo momento perché quando dici al peggio non c'è mai fine, è davvero così... però è sempre un peggio che fa sempre più male, perché ve lo giuro è una roba schifosa», riferisce l'influencer incinta all'ottavo mese.

«Non mi posso esporre anche se ve lo giuro lo farei per farvi rendere conto della situazione e di tutto quello che sto vivendo: una gravidanza totalmente da sola e non sto chiedendo niente a nessuno, mi sto concentrando solo su me stessa e sulla mia bambina, eppure dall'esterno ricevo sempre delle batoste che per forza di cosa mi buttano giù», ha concluso la Deganello senza svelare i dettagli legati al suo sfogo.

L'ex volto di Uomini e Donne è in dolce attesa di Alessandro Murgia, fratello di Nicole, concorrente del Grande Fratello Vip, che l'ha lasciata proprio durante la gravidanza. Tra le due ragazze non scorre buon sangue, tanto che la futura mamma in una storia Instagram ha fatto alcune rivelazioni al veleno sulla gieffina.

Rispondendo a un utente su Instagram che le chiedeva info su Nicole Murgia, Vittoria ha detto: «Cosa pensi dello sfogo che ha avuto al GF? Io l'ho trovata molto finta». Poi, Deganello ha dato una rivelazione inedita riguardo la sua gravidanza: «Mi avete mandato dei video, si qualcosa ho visto e chiaramente hai percepito giusto, ma mi fermo qui perché se dovessi parlare casca tutto il palco, ricordiamoci che è la stessa persona che mi ha chiesto di abortire».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 16:18

