Vera Gemma e la lite con Antonella Elia: il commento social choc: « Stai diventando una pornostar»

Si è parlato di una lite fra Vera Gemma e Antonella Elia dopo che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip aveva fatto un commento un po’ sopra le righe a un suo post. Il mistero sul presunto scontro però è finito, dato che sul caso è intervenuta proprio Vera Gemma, protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, spiegando quali sono oggi i rapporti con Antonella Elia.

Vera Gemma e la lite con Antonella Elia: la verità dopo il commento social

Tempo fa infatti Vera Gemma ha postato un suo scatto e Antonella Elia ha commentato: «Non è troppo? Stai diventando una pornostar». Conoscendo l‘ex concorrente dell’Isola dei Famosi in molti utenti hanno pensato che fra le due fosse scoppiato un litigio, ma la stessa Vera è tornata su Instagram per spiegare come stanno le cose. A sorpresa infatti fra le due, che sono amiche di lunga data, non c’è stato nessuno scontro: «In realtà - ha spiegato sul social - siamo amiche da venti anni, abbiamo fatto teatro insieme e anche una piccola tournée, per cui lei mi può dire qualsiasi cosa. Lo fa con ironia e senza cattiveria».

Tra l’altro per Vera Gemma la definizione di “pornostar” non è affatto offensiva: «Siete anche moralisti perché considerate l’essere una pornostar una offesa terribile, mentre io, nonostante non lo sia, non credo che ci sia nulla di male. Non la considero un’offesa, è un lavoro come un altro. Ci sono pornostar che sono bravissime persone».

