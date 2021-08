Chiara Ferragni, il bacio "bollente" in acqua con Fedez scatena i fan: «Novità in arrivo?»

Chiara Ferragni, il bacio "bollente" con Fedez in acqua ha scatenato i fan. La coppia - postando questa foto su Instagram - ha voluto mandare un messaggio "nascosto" di pensare all'arrivo di un terzo bebè dopo Leone e Vittoria, nata a marzo? Così hanno interpretato la foto molti follower.

Chiara Ferragni e Fedez sono in vacanza in Sardegna. Da Porto Cervo alla Maddalena, la famiglia più social d'Italia condivide con frequenza i propri momenti felici sui profili Instagram: dalle foto in acqua alle tenerezze con i loro bimbi. L'ultimo post "bollente" di Chiara ha maggiormente attirato l'attenzione dei fan. Il "dettaglio" di lei avvinghiata su Fedez scatena la fantasia dei follower. "Qua scatta la tripletta", scrive un utente. Vediamo se la coppia risponderà.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Agosto 2021, 10:43

