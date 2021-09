Veera Kinnunen incinta, la scelta a Storie Italiane: «Ho fatto il vaccino in gravidanza»

A “Storie italiane”, programma condotto da Eleonora Daniele su RaiUno si torna a parlare di vaccini, con un occhio particolare alle donne in stato di gravidanza. Presente in studio anche Veera Kinnunen, ballerina di “Ballando con le Stelle” attualmente incinta: «Io - ha raccontato ai microfoni della trasmissione - Mi sono vaccinata in gravidanza».

Storie italiane, la scelta di Veera Kinnunen: « Vaccinata in gravidanza»

A “Storie italiane”, programma condotto da Eleonora Daniele su RaiUno si parla di vaccini e dell’opportunità di imminizzare anche le donne in gravidanza. A raccontare la sua esperienza ai microfoni della trasmissione Veera Kinnunen, ballerina di “Ballando con le stelle”, che ha scelto di farsi vaccinare mentre è incinta. Ha infatti raccontato di aver fatto la prima dosa di vaccino Pfizer e di essere in attesa della seconda, in programma per la prossima settimana: «Fortunatamente – ha spiegato - al centro vaccinale il medico che ho trovato era pro vax, in quanto, a suo dire, essendo io al sesto mese di gravidanza, ho superato la fase critica».

Ospite anche Enzo Paolo Turchi, impegnato con la figlia Maria (8 anni) mentre la moglie Carmen Russo è reclusa al Grande Fratello vip: «Credo nel vaccino, sono vaccinato e sicuramente glielo farò fare, ma c’è una parte di me che mi fa stare in minima parte in ansia, perché io devo decidere per mia figlia. Se i medici mi scaricano la responsabilità, mi viene un dubbio e ho paura di fare qualcosa di sbagliato»».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 13:19

