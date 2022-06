Vanessa Incontrada e il body shaming, l'ironica replica agli haters: ecco cos'ha scritto su Instagram

Vanessa Incontrada replica, ancora una volta, alle critiche sulla sua fisicità. Dopo lo scalpore che ha fatto la sua foto sulla copertina del settimanale Nuovo, in cui appare al mare in bikini, la conduttrice tv ha postato una storia su Instagram dal sapore decisamente ironico. Vanessa si è mostrata in palestra facendo il verso a chi giudica il suo corpo: «Ma come l'Incontrada si allena? Siamo pazzi».

Leggi anche > Vanessa Incontrada in bikini, la foto in copertina scatena la polemica: «Ai limiti del body shaming»

La sua foto sulla copertina del giornale è stata considerata da molti al limite del body shaming visto che Vanessa è stata immortalata in bikini in una posa che non le rende giustizia. Se da un lato molti hanno sottolineato che bello o brutto sia uno scatto reale, altri hanno spiegato che un'immagine che non rende giustizia a una persona può essere anche offensivo a volte.

Vanessa Incontrada e il body shaming. D'Agostino: «Non drammatizziamo». Caterina Collovati: «Foto brutta»

Vanessa da anni si batte perché, soprattutto le donne, non vengano giudicate per la loro fisicità e per ribadire che qualche chilo in più o in meno non è necessariamente un parametro di bellezza. Ogni volta la Incontrada affronta il tema con il sorriso, anche se in diverse occasioni ha ammesso di aver sofferto per le crudeli critiche ricevute. Anche questa volta la conduttrice di origini spagnole però sceglie l'ironia facendo il verso a chi è addirittura arrivato a criticare il fatto che facesse sport.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA