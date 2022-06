Vanessa Incontrada in bikini, la foto in copertina scatena la polemica: «Ai limiti del body shaming»

Vanessa Incontrada immortalata in bikini a Follonica, ma lo scatto suscita le polemiche. La conduttrice televisiva è stata fotografata in un momento di relax in vacanza ed è finita sulla prima pagina del settimanale Nuovo. Lo scatto rubato però, secondo alcuni, sarebbe al limite del body shaming. Le immagini non renderebbero giustizia a Vanessa spesso criticata per la sua fisicità.

Leggi anche > Annusa Valentina Nappi, la pornostar opera d'arte al museo: tutti possono partecipare. Ma è polemica

Più volte Vanessa si è battuta perché una donna non fosse giudicata per il suo aspetto fisico, perché il parametro di bellezza non fosse affidato a qualche chilo in più o in meno. La Incontrada ha ammesso di aver sofferto per il body shaming che le è stato fatto, ma ha anche voluto affrontare la cosa con il sorriso e battersi perché le altre donne non debbano provare quello che ha provato lei.

Nello scatto a Follonica non viene certo valorizzata la sua persona, ma si tratta di un momento di relax, uno scatto rubato certo che mostra la conduttrice al naturale, ma per alcuni forse è troppo e la esporrebbe in modo facile a nuove critiche. Già recentemente Vanessa era stata nuovamente vittima di critiche dopo aver postato una foto su Instagram in cui correva, sotto la quale sono stati fatti molti commenti sulla sua fisicità. Ancora troppi pregiudizi e ancora una volta troppa attenzione a un'immagine che deve per forza rispettare dei parametri fuori dai quali si è inevitabilmente "brutti".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA