Valeria Marini, all'incontro con il tronista Ivan Gonzalez arriva la polizia

incontra il tronistadal parrucchiere e fa chiamare laper proteggerla dai paparazzi. Leggo.it torna a parlare dell’ex (quasi) coppia che si è formata durante Temptation Island Vip. Nel reality estivo condotto da Simona Ventura infatti Valeria si era molto avvicinata all’allora tentatore Ivan, tanto da provocare la fine della sua relazione con l’imprenditore Patrick Baldassarri , entrato in gioco con lei. Tornati alla vita reale però, da quanto sembra, tra i due non è scoppiato l’amore ma è nata una grande amicizia.Ivan, ora sul trono di “Uomini e donne” era dal parrucchiere per un taglio (Foto: Nuovo), quando è stato raggiunto proprio dalla showgirl. I paparazzi non hanno perso l’occasione ed hanno iniziato a scattare foto dell’incontro, ma Gonzalez ha fatto chiamare la polizia e nel mentre ha nascosto la loro presenza attraverso un panno nero.Tante precauzioni si possono capire, dato che se si scoprisse una relazione fra i due ex Temptation, il tronista dovrebbe abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi, dov’è presente tra l’altro anche la Marini nel ruolo di consigliera.