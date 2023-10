Valentino Rossi, la fidanzata Francesca Sofia Novello compie 30 anni: Cesare Cremonini tra gli ospiti vip alla festa

di Redazione web

Valentino Rossi, la compagna Francesca Sofia Novello ha festeggiato (in ritardo) i 30 anni. La compagna del pilota, infatti, ha raggiunto la cifra tonda dei trenta lo scorso 13 ottobre, giorno del compleanno in cui, però, era impegnata per lavoro ad Amsterdam. L'evento è stato rimandato allo scorso weekend, con festeggiamenti e amici vip. Scopriamo insieme di chi si tratta.





I festeggiamenti

Una location a Rimini è stata ricoperta da fiori, palloncini e candeline dall’event planner Giorgia Farina. La torta di Mami Louise Milano era un omaggio al romanticismo e all’eleganza. Affetto, baci e tante risate tra Valentino Rossi, che in occasione dei 30 anni scriveva così: «30 è un numero importante,cominci a diventare grande! Buon Compleanno Amore ♥️». Tra gli invitati, anche il cantante e storico amico della coppia, Cesare Cremonini.



