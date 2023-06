Bagnaia in fuga: vince anche ad Assen e stacca tutti in classifica

di Daniele Petroselli

La MotoGP va in vacanza e ad andarci con un sorriso pieno è Pecco Bagnaia, che vince il GP d’Olanda e vola sempre di più in classifica generale. Ad Assen, l’università del motociclismo, il campione del mondo dà un saggio delle sue qualità mettendosi alle spalle di Binder, per poi superarlo dopo pochi giri e andandosene in solitaria per la vittoria numero 7 in stagione (comprese le Sprint). Alle sue spalle un ottimo Marco Bezzecchi, che dopo il successo nella gara Sprint per poco non concede il bis. Alle spalle delle due Ducati l’Aprilia di Aleix Espargarò, che approfitta della penalità a Brad Binder (poi quarto davanti a Jorge Martin) per chiudere un podio che come moto parla tutto italiano.

Per Bagnaia un successo che vuol dire terzo posto tra i piloti italiani più vincenti nella classe regina, dietro solo a Valentino Rossi e Giacomo Agostini e + 35 in classifica sul primo rivale Jorge Martin. “È stata una gara tosta - ha detto nel post-gara - il ritmo è stato lento per le condizioni di caldo. Non è stato facile perché dietro spingevano tanto, io ho cercato di andare in fuga ma sono riuscito a crearmi un piccolo vantaggio solo negli ultimi giri. Alla fine ho potuto respirare perché ero veramente al limite». Mentre Bezzecchi, che secondo il boss Ducati Gigi Dall’Igna meriterebbe una Ducati ufficiale, ha ammesso: «È andata bene e sono contento. Sapevo che con la gomma media Pecco sarebbe stato un po’ più veloce, quindi sapevo che sarebbe potuta andare così e per questo sono molto contento del mio risultato».

Fuori dopo pochi giri Fabio Quartararo, che è caduto ad alta velocità coinvolgendo Johann Zarco e ha riportato la frattura scomposta del piede sinistro e un forte colpo al gomito sinistro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA