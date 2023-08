Valentino Rossi e Francesca Novello: estate d’amore con Giulietta. Ma i fan notano l’intruso: «Il suo sorriso inconfondibile»

di Redazione Web

Le vacanze di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello e della piccola Giulietta non sono terminate, anzi procedono nel migliore dei modi e sono piene d'amore. Archiviati il mare, la barca, i tuffi a Ibiza, in Sardegna e in Croazia, la famiglia Rossi per il giorno di Ferragosto si è spostata a Pesaro e Fano, Marche del Nord. Continua la vacanza relax: tra sorrisi, sole e amici. Ma a notare un piccolo dettaglio sono proprio i fan della coppia, dopo che Francesca Sofia ha pubblicato un post con alcune foto sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta.

Mood famiglia: nelle foto pubblicate da Francesca Sofia Novello è possibile notare che tra gli amici della coppia è presente anche un cantante che non è passato inosservato ai fan. Si tratta di Cesare Cremonini, amico di Valentino Rossi già da tempo.

Nella foto si vede mezzo sorriso di Cesare mentre sorseggia un drink.

