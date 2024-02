Valentina Ferragni a Chicago con Matteo Napoletano (che perde la pazienza): «Stiamo qui tutto il pomeriggio?»

di Redazione web

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, giustamente, hanno deciso di trascorrere San Valentino insieme e, quindi, lei è partita qualche giorno fa per raggiungere lui a Chicago, negli Stati Uniti. L'influencer, nelle ultime ore, ha pubblicato moltissime storie Instagram insieme al suo fidanzato. La coppia ha visitato la città, è stata in vari negozi, ha fatto shopping e si è anche fatta scattare qualche foto da una macchinetta automatica che ha immortalato Valentina e Matteo in varie pose. La sorella minore di Chiara Ferragni, poi, ha postato anche un video in cui il ragazzo le chiede se abbia ancora molto da fare con la scelta delle scarpe. Ecco come gli ha risposto Valentina.

La storia Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni, da brava influencer ed esperta di moda, non ha mai nascosto il suo amore sfrenato per lo shopping. Infatti, quando viaggia e visita nuove città o Paesi non torna mai a casa a mani vuote. Molto probabilmente, succederà così anche questa volta. L'influencer, infatti, ha mostrato ai suoi fan di avere trascorso un pomeriggio all'insegna delle compere con il fidanzato Matteo Napoletano. I due si sono provati due giacche che, però, non hanno acquistato perché poco convinti e, poi, si sono recati in un negozio di scarpe. A un certo punto, il ragazzo chiede a Valentina che guarda indecisa le due scarpe (diverse) che ha ai piedi: «Stiamo qui tutto il pomeriggio?». L'influencer lo guarda sorridendo e nella sua storia scrive: «Non sapevo che colore scegliere», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

Le dediche di Valentina a Matteo

Valentina Ferragni sembra essere molto innamorata di Matteo Napoletano, come del resto anche lui di lei, e non perde mai occasione per dedicargli dolci pensieri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 15:46

